София, 27 июля, 2022, 20:51 — ИА Регнум. Специальная правительственная комиссия по защите персональных данных Болгарии (КЗЛД) составила акт, предусматривающий штраф в размере 1 млн левов ($520 тыс.) в отношении государственного предприятия «Почта Болгарии» («ПБ»). Об этом 27 июля сообщает софийская газета «Факты».

Цитата из мф Каникулы в Простоквашино. реж.Владимир Попов. 1980. СССР Почта

Согласно официальной информации, соответствующие санкции связаны с тем, что в апреле текущего года руководство «ПБ» не предприняло мер для предотвращения масштабной кибератаки, приведшей к коллапсу системы доставки писем, посылок и пенсий по всей стране.

Как утверждают в КЗЛД, в ближайшее время соответствующий акт будет отправлен в генпрокуратуру и судебные органы Болгарии.

Напомним, 16 апреля неизвестные хакеры вошли в базу данных «Почты Болгарии» и уничтожили информацию о сотнях тысяч пользователей структуры. В результате выплаты пенсий и получение денежных переводов по всей стране были блокированы на три месяца.