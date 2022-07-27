Москва, 27 июля, 2022, 20:44 — ИА Регнум. Депутат Государственной думы РФ Амир Хамитов («Новые люди») помог беженцам из Украины, ЛНР и ДНР беспрепятственно оформить новые документы. Государственные услуги по приобретению российского гражданства беженцы получают бесплатно, а переводы документов изготавливают только частные переводчики. Стоимость одного перевода составляет в среднем 750–1300 рублей, что для вынужденных переселенцев сумма ощутимая, а для многих — и непосильная.

Иван Шилов, ИА REGNUM Паспорт РФ

В Федерацию мигрантов России по Татарии неоднократно поступали жалобы о том, что у людей не хватает денег на оплату данных услуг. Без этих документов невозможно получение российского гражданства. Амир Хамитов оказал помощь беженцам, которые выбрали своим новым местом жительства Татарию.

«Считаю, что поддерживать тех, кто оказался в тяжелой жизненной ситуации — долг каждого человека», — рассказал Амир Хамитов, — Мы стараемся делать все возможное, чтобы максимально облегчить переселенцам этот непростой период адаптации на новом месте. Ведь самому человеку справиться с этим сложно, а если к этому еще добавляются и финансовые проблемы, то без посторонней помощи просто не обойтись».

По словам помощника Амира Хамитова в Татарии Рената Ходжаева, о проблеме рассказали сами беженцы.

«В составе делегации мы с Амиром Хамитовым посетили беженцев в санатории «Ливадия» в городе Казань — именно там во временном пункте размещения находится первый поток беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Мы привезли гуманитарную помощь, оказали юридические консультации, обменялись контактами для оказания помощи в случае необходимости. Там же мы и узнали об этой проблеме с переводом документов: по указу президента Владимира Путина отменены пошлины и другие платные услуги для получения гражданства Российской Федерации для беженцев. Но не было учтено, что документы у многих — иностранного происхождения (Украина), и они нуждаются в переводе. Это, в частности, такие документы как паспорт, свидетельство о рождении, свидетельство о браке, свидетельство о расторжении брака, о смене фамилии и другие», — рассказал Ренат Ходжаев.

По словам помощника депутата, к нему уже поступило множество жалоб о нехватке денег на оплату этих переводов.

«Это может быть затруднением на пути выполнения указа президента в получении беженцами российского гражданства. Мы с депутатом Амиром Хамитовым решили не оставаться в стороне. И, так как я — дипломированный переводчик документов языковой группы СНГ и украинского языка в частности, беженцы могут получить у меня перевод документов бесплатно», — уточнил он.

На сегодняшний день Амир Хамитов и Ренат Ходжаев оказали помощь в переводе документов более чем 30 беженцам из ЛНР и ДНР.