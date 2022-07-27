Лондон, 27 июля, 2022, 20:36 — ИА Регнум. Лондонский «Челси» проявляет интерес к 21-летнему французскому центральному защитнику «Лестер Сити» Уэсли Фофане. Об этом 27 июля сообщило издание Sky Sports.

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Ранее сообщалось, что «Челси» заблокировал трансферы Сесара Аспиликуэты и Маркоса Алонсо в каталонскую «Барселону» из-за того, что «сине-гранатовые» увели у «пенсионеров» защитника сборной Франции Жюля Кунде.

В прошедшем сезоне Уэсли Фофана принял участие в 12 матчах за «лис» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Ренна» и получил три желтые карточки.

За «Лестер» Уэсли Фофана выступает с 2 октября 2020 года после перехода из «Сент-Этьена» за 35 миллионов евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает француза в 40 миллионов евро.