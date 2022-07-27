Москва, 27 июля, 2022, 20:39 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц мало напоминает масштабных немецких политиков прошлого и является заложником англосаксов. Об этом ИА REGNUM 27 июля заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.

Heinrich-Böll-Stiftung Олаф Шольц

«Олаф Шольц является заложником коллективного Запада, прежде всего англосаксов и поляков с прибалтами», — заявил эксперт.

Поэтому он не может себе позволить отстаивать традиционную позицию немецких социал-демократов, заключающуюся в том, что Россия является надежным поставщиком, пояснил Борисов.

«Не Шредер он, и уж тем более не Вилли Брандт. В этом его ответе, кстати, хорошо проявляется его уровень как политического деятеля. Уровень этот крайне низкий», — заключил политолог.

Напомним, что канцлер Германии обвинил Россию в том, что она использует газ как оружие и является ненадёжным поставщиком.