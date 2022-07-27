Турин, Италия, 27 июля 2022, 20:32 — REGNUM 29-летний центральный полузащитник сборной Франции и новичок туринского «Ювентуса» Поль Погба отказывается делать операцию после травмы колена. Об этом 27 июля сообщило итальянское издание La Gazzetta dello Sport.
Поль Погба получил повреждение на сборах «Ювентуса». На тренировке футболист повредил колена, а после медицинского обследования было выявлено, что игроку может потребоваться операция из-за травмы мениска.
Контракт Погба с «Ювентусом» рассчитан на четыре года до конца сезона 2025/26. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает француза в 48 миллионов евро.