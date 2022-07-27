Турин, Италия, 27 июля, 2022, 20:32 — ИА Регнум. 29-летний центральный полузащитник сборной Франции и новичок туринского «Ювентуса» Поль Погба отказывается делать операцию после травмы колена. Об этом 27 июля сообщило итальянское издание La Gazzetta dello Sport.

Антон Зайцев Поль Погба в составе сборной Франции

Поль Погба получил повреждение на сборах «Ювентуса». На тренировке футболист повредил колено, а после медицинского обследования было выявлено, что игроку может потребоваться операция из-за травмы мениска.

Контракт Погба с «Ювентусом» рассчитан на четыре года до конца сезона 2025/26. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает француза в 48 миллионов евро.