Турин, Италия, 27 июля, 2022, 20:30 — ИА Регнум. Технический директор туринского клуба «Торино» Давиде Ваньяти опроверг информацию о том, что клуб ведет переговоры с московским «Спартаком» на предмет трансфера 31-летнего нигерийского флангового полузащитника Виктора Мозеса.

Алексей Колчин ИА REGNUM Виктор Мозес

«Агент Виктора Мозеса пока не предлагал «Торино» свои услуги. Заинтересованы ли мы в подписании игрока, если будет такая возможность? Нет, это неправда. Мы не заинтересованы в этом», — цитирует Ваньяти издание «Чемпионат».

В текущем сезоне Виктор Мозес принял участие в двух турах Мир Российской Премьер-лиги 2022/23, в которых отметился двумя забитыми мячами в ворота «Краснодара» и грозненского «Ахмата».

За «Спартак» нигериец выступает с 15 октября 2020 года после перехода из лондонского «Челси» на правах аренды. 1 июля 2021 года «красно-белые» выкупили Мозеса за 5 миллионов евро.