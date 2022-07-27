Монтевидео, 27 июля, 2022, 20:27 — ИА Регнум. 35-летний экс-форвард «Ливерпуля», «Атлетико» и «Барселоны» Луис Суарес заявил, что продолжит карьеру в уругвайском «Насьонале», в котором начинал профессиональную карьеру футболиста шестнадцать лет назад.

Ailura Луис Суарес

«Сейчас я достиг предварительного соглашения о том, чтобы присоединиться к «Насьоналю». Я не мог отказаться от этой возможности. Надеюсь, что окончательные детали будут решены в ближайшее время, чтобы официально завершить сделку», — сказал нападающий.

В прошедшем сезоне Луис Суарес, выступая за мадридское «Атлетико», принял участие в 35 турах испанской Примеры 2021/22, в которых забил 11 голов и отдал два ассиста.