Саранск, 27 июля, 2022, 20:25 — ИА Регнум. Хозяйке собаки, напавшей на двухлетнего ребенка, предстоит выплатить почти 33 тыс. рублей компенсации. Об этом сообщает пресс-служа Октябрьского районного суда Саранска.

B@rt Собака породы Акита

Согласно заявлению, с которым истец обратился в суд, 22 июля прошлого года собака породы акита-ину напала на его ребенка и укусила в затылок, в результате чего двухлетняя девочка получила повреждения в виде открытой укушенной раны. Хозяйка собаки никаких мер по возмещению ущерба не предприняла.

Ответчица утверждала, что после прогулки привязала собаку у дома, оставив без намордника. Заверив суд, что собака дружелюбная, она предположила, что ребенок мог испугаться и упасть, ударившись головой. Однако, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, было установлено, что травмы ребенок получил именно вследствие укуса собаки.

Суд постановил выплатить истцу 30 000 рублей компенсации морального ущерба и 2902 рубля возмещения затрат на лечение ребенка. Также ответчица должна заплатить 700 рублей государственной пошлины в доход бюджета городского округа Саранск.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кемеровской области владелица собаки, покусавшей несовершеннолетнюю, обязана выплатить ей в качестве компенсации морального вреда 100 тыс. рублей. В сентябре 2020 года 11-летнюю девочку у подъезда дома покусала соседская собака. Ранее животное уже не раз бросалась на ребёнка, но хозяйка не приняла никаких мер.

Читайте также: В Кузбассе женщина выплатит 100 тысяч рублей за агрессивную собаку