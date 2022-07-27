Вашингтон, , 20:25 — REGNUM В США интернет-издание Ishgal опубликовало интервью с иностранными наёмниками Украины под названием «У меня есть шанс убить несколько русских».

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

По утверждению издания, на условиях анонимности они опросили 10 наёмников, принимающих участие в боевых действиях на Украине.

Отмечено, что практически все опрошенные говорят о проблемах с обучением, снабжением и связью, указывают на незначительность успехов ВСУ и их низкий моральный дух.

Наёмник из Франции, представившийся как Бастьен, жаловался на российскую артиллерию. При этом он заявил, что иностранные группы наёмников он чаще видит в тылу, а не на передовой линии.

Грузинский наёмник Тамаз купил себе бронежилет и шлем на собственные деньги, заказав их по почте. По его словам, война оказалась не такой. как он представлял, но уехать он не может, так как подписал бессрочный контракт.

«Посылать кучу парней без военного опыта в бой против русских было довольно дерьмовой идеей», — заявил 23-летний британский наемник Сэм.

По словам канадского наемника Шона, «лишь немногие подразделения ВСУ готовы наступать.

«Большинство из них сожжены или уничтожены. Испуганы или устали. Я нахожусь в отряде добровольцев, которые очень хотят сражаться. Но украинские войска не желают слишком сильно мешать происходящему. Я думаю, что украинские военные выдыхаются. Потерян боевой импульс», — заявил он.

«Некоторое время я работал в больнице, что было неприятно, потому что, помимо осколочных ранений, большинство травм были связаны с дружественным огнем», — рассказал британский наемник Сэм.

«Их отправляли с одной винтовкой на несколько человек и 120 патронами. Их командир и я умоляли высшее командование не отправлять парней, особенно с таким снаряжением, но они не послушали. Я обучил более 2000 украинских солдат, и я предполагаю, что по крайней мере половина из них уже мертва», — рассказал американский инструктор Стив.

По словам британского военного инструктора Майка, большая часть вооружения, военной техники и гражданской помощи разворовывается.

«Абсолютно все — ракеты Javelin, другие ракеты, транспортные средства, винтовки, боеприпасы, гранаты — все это было украдено. И это происходит по обе стороны границы. Много крадут в Польше, но ещё больше крадут, когда всё это попадает на Украину», — пояснил Майк, добавив, что находясь среди украинских военных видел вокруг себя очень много свастик и нацистских символов.

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