Москва, , 20:23 — REGNUM Агент 22-летнего центрального полузащитника «Эспаньолы» и сборной Чили по футболу Фелипе Мендеса Пабло Леклер Флуха подтвердил переход игрока в московский ЦСКА.

ФК ЦСКА

«Виктор успешно прошел медицинское обследование и в ближайшее время подпишет контракт. Все показатели хорошие. По деталям не могу сказать, но они будут известны в течение суток», — цитирует агента издание Sport24.

Ранее сообщалось, что «красно-синие» заплатят за Фелипе Мендеса около 2,5 миллиона евро за трансфер чилийца. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает хавбека в 2,3 миллиона евро.

В текущем сезоне чемпионата Чили Фелипе Мендес принял участие в пятнадцати турах, в которых отметился одним забитым мячом, тремя результативными передачами и получил две желтые карточки.