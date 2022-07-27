Москва, 27 июля, 2022, 20:41 — ИА Регнум. Запад не планирует оставлять Украине её теперешние территории. Это видно из карты, которую опубликовал 27 июля зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале.

Рис. 2 «Западная» карта Украины

«В пострадавшем от психотропных веществ мозгу президента Украины [Владимира Зеленского] возникала следующая картинка светлого будущего его страны (рис. 1)», — пишет Медведев.

Рис. 1 «Карта Зеленского»

Медведев добавил, что, в отличие от Зеленского, западные аналитики видят карту Украины совсем иной.