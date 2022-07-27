Москва, 27 июля, 2022, 20:19 — ИА Регнум. 27 июля — День памяти детей-жертв войны на Донбассе. Жители независимых республик несут цветы и игрушки к мемориальному комплексу «Аллея ангелов», который расположен в одном из парков Донецка. Памятные акции прошли во многих городах России, в том числе, в Москве на площади ДНР у американского посольства состоялась акция-реквием. По данным властей ДНР, за время вооруженного конфликта на территории республики погибли 130 детей и 515 получили ранения. Парламентарии предложили установить День памяти всех жертв войны на Донбассе. В осеннюю сессию Госдума рассмотрит эту инициативу.

Миссия «Сути времени» в Донбассе Памятник детям Донбасса

В социальных сетях «депутаты новой волны» почтили память детей, погибших в результате украинской агрессии.

Член комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов («Единая Россия»), напомнил, что смерть ребенка — это большая трагедия и несправедливость.

«Жертвами агрессии стали 130 убитых детей. Десятки тысяч детей лишились дома и потеряли родителей. На «Аллее ангелов» в Донецке сегодня жители вспоминают малышей, чья жизнь оборвалась на улицах родного города, на пороге дома, на детских площадках, по пути из школы. Эта бессмысленная бойня против мирных граждан продолжалась восемь лет», — напомнил депутат.

Заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Жанна Рябцева («Единая Россия») отметила, что больше ста малышей стали жертвами украинского нацизма, возродившегося после вооруженного государственного переворота на Украине в 2014 году.

«Сегодня, глядя на «Аллею ангелов» в Донецке и Горловке, мы твердо осознаем, что бандерофашизму нет места на земле. Операция по денацификации Украины должна быть доведена до конца. Вечная память невинным и павшим от рук украинских карателей», — подчеркнула Жанна Рябцева.

Заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко («Единая Россия») рассказала историю о 13-летнем Кирилле Сидорюке из посёлка Буткевич Луганской области. Восемь лет назад во время обстрела Кирилл накрыл собой 9-летнюю сестрёнку и погиб. На месте трагедии возвели памятник погибшим детям Донбасса.

«На знаменитой «Аллее ангелов» в Донецке собираются те, для кого погибшие на войне дети — это не рассказы, а реальность. Кто-то потерял сестру или брата, друга, соседа, а кому-то пришлось хоронить ребёнка», — отметила Ольга Занко.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия — за правду») рассказала, как помогала вывозить из Донбасса раненых детей.

«Восемь лет назад в этот день укладывала ребёнка спать и мне позвонили, попросили помочь вывезти из Донбасса раненых детей. Не раздумывая сорвалась в первую поездку, потом во вторую, в третью и так несколько лет подряд туда постоянно стремилась, чтобы попытаться спасти хотя бы чью-то жизнь», — сообщила депутат.

Парламентарий также отметила: «иногда закрываю глаза и вспоминаю лица тех, кто оставался на территориях, отправляя свои семьи в безопасное место на автобусах. Они в душе не знали — увидятся ли снова, обнимут ли своих родных. Вспоминаю тех, кого спасти не удалось».

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