«Депутаты новой волны» почтили память детей — жертв войны в Донбассе
Москва, 27 июля, 2022, 20:19 — ИА Регнум. 27 июля — День памяти детей-жертв войны на Донбассе. Жители независимых республик несут цветы и игрушки к мемориальному комплексу «Аллея ангелов», который расположен в одном из парков Донецка. Памятные акции прошли во многих городах России, в том числе, в Москве на площади ДНР у американского посольства состоялась акция-реквием. По данным властей ДНР, за время вооруженного конфликта на территории республики погибли 130 детей и 515 получили ранения. Парламентарии предложили установить День памяти всех жертв войны на Донбассе. В осеннюю сессию Госдума рассмотрит эту инициативу.
В социальных сетях «депутаты новой волны» почтили память детей, погибших в результате украинской агрессии.
Член комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов («Единая Россия»), напомнил, что смерть ребенка — это большая трагедия и несправедливость.
Заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Жанна Рябцева («Единая Россия») отметила, что больше ста малышей стали жертвами украинского нацизма, возродившегося после вооруженного государственного переворота на Украине в 2014 году.
Заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко («Единая Россия») рассказала историю о 13-летнем Кирилле Сидорюке из посёлка Буткевич Луганской области. Восемь лет назад во время обстрела Кирилл накрыл собой 9-летнюю сестрёнку и погиб. На месте трагедии возвели памятник погибшим детям Донбасса.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия — за правду») рассказала, как помогала вывозить из Донбасса раненых детей.
Парламентарий также отметила: «иногда закрываю глаза и вспоминаю лица тех, кто оставался на территориях, отправляя свои семьи в безопасное место на автобусах. Они в душе не знали — увидятся ли снова, обнимут ли своих родных. Вспоминаю тех, кого спасти не удалось».
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