Покачи, Югра, , 20:17 — REGNUM В Покачах (ХМАО) неизвестные вандалы нанесли краску из баллончика на памятную табличку с именем ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщил глава города Виктор Таненков на своей странице в социальной сети.

Памятник воинам-победителям. Память, Великая Отечественная война Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

«Даже не знаю, как назвать тех людей, которые посмели осквернить мемориальную табличку ветерана на стене дома № 15 по улице Комсомольской. О моральной стороне этого поступка не хочу даже писать», — отметил Таненков.

Сейчас ведутся поиски осквернителей мемориальной таблички, которую уже очистили от краски. Глава Покачей просит горожан раскрыть имена вандалов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Красноярске следствие проводит проверку по факту осквернения арт-объекта, посвящённого Великой Отечественной войне.

Читайте ранее в этом сюжете: Красноярский СК проверит информацию об осквернении «Ротонды памяти и славы»