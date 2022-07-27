Покачи, Югра, 27 июля, 2022, 20:17 — ИА Регнум. В Покачах (ХМАО) неизвестные вандалы нанесли краску из баллончика на памятную табличку с именем ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщил глава города Виктор Таненков на своей странице в социальной сети.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Памятник воинам-победителям. Память, Великая Отечественная война

«Даже не знаю, как назвать тех людей, которые посмели осквернить мемориальную табличку ветерана на стене дома № 15 по улице Комсомольской. О моральной стороне этого поступка не хочу даже писать», — отметил Таненков.

Сейчас ведутся поиски осквернителей мемориальной таблички, которую уже очистили от краски. Глава Покачей просит горожан раскрыть имена вандалов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Красноярске следствие проводит проверку по факту осквернения арт-объекта, посвящённого Великой Отечественной войне.