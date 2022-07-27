Йошкар-Ола, 27 июля, 2022, 20:15 — ИА Регнум. В результате ДТП в Медведевском районе пострадали два ребенка. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Госавтоинспекции Марий Эл.

пресс-служба управления ГИБДД по Марий Эл Последствия аварии в Марий Эл

По предварительным данным, на 10 км автодороги «Йошкар-Ола — Санчурск» столкнулись два автомобиля. Машина марки «Лада Калина» врезалась в Peugout, который совершал поворот налево. В больницу были доставлены два ребенка в возрасте трех и пяти лет, которые находились в иномарке.

На месте работают сотрудники ГИБДД, выясняются подробные обстоятельства происшествия.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 20 июля в Алтайском крае перевернулся автобус, перевозивший детей на спортивные сборы на турбазу «Искра».

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