Минск, , 20:30 — REGNUM Белорусский Минздрав зарегистрировал кубинскую вакцину против COVID-19 Soberana Plus (бустерная), разработанную институтом «Финлея». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Вакцинация Фото страницы правительства Калужской области в социальной сети «ВКонтакте»

Регистрация препарата стала результатом долгосрочной совместной работы между белорусским «Центром экспертиз и испытаний в здравоохранении» и их кубинскими коллегами.

Директор института «Финлея» Висенте Гильермо Берес Бенкомо выразил готовность предоставить белоруской стороне безвозмездную помощь в виде вакцин Soberana.

Как сообщало ИА REGNUM, вакцины Soberana на Кубе разрешены к применению у взрослых и детей с трëх лет. Также вакцина разрешена в Венесуэле, Никарагуа и Иране.