Минск, 27 июля, 2022, 20:30 — ИА Регнум. Белорусский Минздрав зарегистрировал кубинскую вакцину против COVID-19 Soberana Plus (бустерная), разработанную институтом «Финлея». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото страницы правительства Калужской области в социальной сети «ВКонтакте» Вакцинация

Регистрация препарата стала результатом долгосрочной совместной работы между белорусским «Центром экспертиз и испытаний в здравоохранении» и их кубинскими коллегами.

Директор института «Финлея» Висенте Гильермо Берес Бенкомо выразил готовность предоставить белоруской стороне безвозмездную помощь в виде вакцин Soberana.

Как сообщалоИА REGNUM, вакцины Soberana на Кубе разрешены к применению у взрослых и детей с трëх лет. Также вакцина разрешена в Венесуэле, Никарагуа и Иране.