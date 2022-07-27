Бухарест, , 20:15 — REGNUM Один из крупнейших аэропортов Румынии — бухарестский «Бэняса» полностью возобновляет свою работу после длительной реконструкции. Об этом 27 июля сообщает румынская газета Jurnalul.

Туман в аэропорту Max Sang

Согласно официальной информации, обновленные терминалы примут первые коммерческие рейсы 1 августа текущего года. Дата начала функционирования системы приурочена у 110-летию открытия аэродрома «Бэняса-Бухарест».

Как ожидается, указанная структура сможет ежедневно принимать и отправлять до 100 гражданских рейсов.

Напомним, «Бэняса» находился на реконструкции на протяжении последних девяти лет.

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