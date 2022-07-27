Бишкек, 27 июля 2022, 20:14 — REGNUM Череда конфликтов в странах Туркестана в первые шесть месяцев 2022 года является тревожным признаком. Внешние игроки могут попытаться дестабилизировать самую уязвимую страну региона — Таджикистан. Об этом 27 июля рассказал ИА REGNUM политолог из Киргизии Марс Сариев.
Эксперт перечислил последние крупные конфликты в Туркестане, в каждом из которых погибли люди. Это январская попытка переворота в Казахстане, протесты в Каракалпакии и Горном Бадахшане.
«Сейчас, наиболее уязвимым перед внешними угрозами является Таджикистан. Помимо рисков, связанных с Афганистаном, внутренняя ситуация в стране далека от идеальной. После очередных волнений в ГБАО в июне-июле этого года Душанбе не смог полностью заморозить конфликт», — считает собеседник.
По его данным, президент Таджикистана Эмомали Рахмон «усилил давление на руководство университета Ага Хана в Хороге, а до этого закрыл летний лагерь».
По мнению Сариева, Душанбе делает вид, что все хорошо и что «власти справляются с нарастающими проблемами».
«Правда в том, от дестабилизации страну удерживают только российские штыки 201-й военной базы», — предположил Сариев.
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