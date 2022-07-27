Москва, , 20:12 — REGNUM Московский футбольный клуб ЦСКА, как сообщает издание «Чемпионат», договорился с белградским «Партизаном» о трансфере 27-летнего сербского опорного полузащитника Саши Зделара.

ФК ЦСКА

В текущем сезоне сербской Суперлиги 2022/23 Саша Зделар принял участие в трех турах регулярного чемпионата, в которых не смог отметиться результативными действиями и получил одну желтую карточку.

Текущее соглашение Саши Зделара с «Партизаном» рассчитано до 30 июня 2023 года, а профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 27-летнего серба в 3,5 миллиона евро.