Калининград, , 20:11 — REGNUM Жители Калининграда, для которых Запад подготовил блокаду, и начал запугивать едва ли не голодной смертью, вовсе не напуганы антироссийскими санкциями. Уже сейчас есть послабления мер со стороны Литвы. В соцсетях стали активно обсуждать новость, что Калининград, взятый в «санкционное кольцо», теряет туристические позиции. Большинство пользователей не согласны с общим мнением, рассказывая в комментариях, что город по прежнему привлекателен для туристов. ИА REGNUM предлагает ознакомиться с наиболее характерными высказываниями.

Побережье Балтийского море в районе города Светлогорск Дарья Драй © ИА REGNUM

«Да, несмотря на последние события, Калининград изменился в лучшую сторону», — делится мнением пользователь Наталья.

«Ребята, загран можем не делать. Скоро будем ездить в Европу без него», — иронизирует Вероника Митро.

«Не знаю, о какой блокаде речь. По поводу стройматериалов не в курсе, ничего не строю, но в центре много туристов вижу ежедневно», — рассказывает Петр Вилюшин.

«Не знают, как ещё укусить Россию. Решили калининградцев лишить трюфелей и косметических кораблей. А мы не боимся», — пишет Елена Куляшова.

«У нас самый лучший город. Ждём всех в гости», — призывает гостеприимная Евгения Голсуновская.

«Только сегодня вернулись из Светлогорска. Еле нашли свободный отель. Город по-прежнему интересен туристам», — написала Татьяна Братцева.

«Да, что-то подорожало. Но это не остановит меня возвращаться в любимый Кёнигсберг», — уточнил Максим Андрейченко.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Литва прекратила транзит многих товаров в Калининград. Это было сделано на основании предыдущих директив ЕС, запрещающих транзит. Однако местных жителей это не испугало. А с июля 2022 года санкции вокруг Калининградской области пошли на послабление.