Москва, 27 июля, 2022, 20:29 — ИА Регнум. Немцы могут запустить «Северный поток — 2», но только временно и под утверждения о своей «победе». Об этом ИА REGNUM 25 июля заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.

Nord Stream 2. Nikоlai Ryutin Газопровод «Северный поток — 2»

«При нынешнем правительстве Германии я исключаю полноценный запуск трубопровода «Северный поток — 2», — заявил эксперт.

Политолог допустил запуск трубопровода по «временной схеме спасения» в январе 2023 года. Но, полагает Борисов, трубопровод будет впоследствии отключён.

«Он будет отключен под торжественные вопли европейской прессы о том, что Владимира Путина заставили пойти на компромисс и поставлять Германии газ», — заявил эксперт.

То есть если правительство Олафа Шольца в январе–феврале, на фоне холодной зимы, даст вынужденное согласие на запуск трубопровода «Северный поток — 2», «то это будет, как в Мариуполе, — «эвакуация», «экстракшен», «выход», но никак не сдача в плен», — заключил эксперт.

Напомним, что ряд немецких политиков предрекли странам ЕС соперничество за газ в осенне-зимний период.