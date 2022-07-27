Бухарест, 27 июля, 2022, 20:05 — ИА Регнум. Одна из крупнейших паромных перепав, соединяющих Румынию и Болгарию, прекратила свое функционирование по причине резкого снижения уровня воды в реке Дунай. Об этом 27 июля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Паром

Согласно официальной информации, на территории уезда Долж (юго-западная Румыния) обмеление Дуная достигло критической отметки, что не позволяет осуществлять соответствующие регулярные рейсы. Сейчас движение транспортных средств осуществляется по альтернативным объездным путям.

Напомним, в Румынии установилась небывалая для региона жаркая погода. Практически на всей территории страны по причине засухи уничтожены тысячи гектаров потенциального урожая.