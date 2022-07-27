Калининград, 27 июля, 2022, 20:03 — ИА Регнум. На Балтийской косе нашли тело утонувшего 17-летнего подростка. Об этом порталу «Калининград. Ru» сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК Наталья Гацко.

Лауриц Туксен. Вынос утонувшего на берег. 1913 г

Тело нашли в районе форта «Западный» в среду, 27 июля. Сообщается, что видимых признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено.

«Для установления точной причины смерти будет назначена судебно-медицинская экспертиза», — рассказали в следственном комитете.

Проверку по факту гибели подростка также проводит прокуратура Калининградской области.

В воскресенье, 24 июля, подросток вместе с семьей отдыхал на необорудованном пляже. Проигнорировав вывешенные чёрные флаги на берегу, молодой человек вместе с отцом отправился в воду. В результате его унесло в море течением.