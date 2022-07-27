Приштина, Сербия, 27 июля, 2022, 20:06 — ИА Регнум. В Косово 27 июля в результате исследования 4786 образцов выявлено 1853 носителя коронавируса, что вдвое выше результата за предыдущий день. Признаны излечившимися 840 человек, зарегистрировано три летальных исхода от COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi со ссылкой на данные Института общественного здравоохранения Косово.

Bdx Приштина, Косово

Всего в Косово с начала пандемии выявлено 248 900 случаев заражения, 234 950 пациентов излечились, 3618 человек скончались от COVID-19.

Число активных выявленных случаев заражения в последний месяц стало расти и за полторы недели возросло с 4225 до 10 830. Эта статистика почти не затрагивает сербское население края, которое проходит тесты в параллельных сербских институтах здравоохранения.

Обе дозы вакцины от COVID-19 получили свыше 50% взрослого населения Косово — более 824 тысяч человек. К вакцинации могут участвовать все граждане старше 12 лет. Свыше 104 тысяч косоваров уже получили бустерную дозу вакцины от коронавируса, однако вакцинация в последние месяцы идет крайне низкими темпами.