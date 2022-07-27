Москва, 27 июля, 2022, 20:02 — ИА Регнум. Реальная начисленная заработная плата в России в мае 2022 года выросла на 0,1% по сравнению с апрелем, а в годовом выражении — снизилась на 6,1%. Такие данные приводятся в опубликованном 27 июля докладе Росстата «О социально-экономическом положении России».

Прокуратура Калужской области Зарплата

За январь–май реальная заработная плата снизилась на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Среднемесячная начисленная заработная плата в мае, согласно оценке ведомства, составила 62 457 рублей, увеличившись на 10% в годовом выражении. За январь–май показатель вырос на 12,9% в годовом выражении.