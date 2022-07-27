Сформирована территориальная избирательная комиссия ДЭГ
Москва, 27 июля, 2022, 20:02 — ИА Регнум. Сформирована территориальная избирательная комиссия дистанционного электронного голосования, сообщается на ТГ-канале Центральной избирательной комиссии РФ.
В ее состав вошли:
Илья Массух, партия «РОДИНА», директор «Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ», председатель ТИК ДЭГ;
Татьяна Акопова, Общественная палата Ярославской области, декан факультета социально-политических наук Ярославского государственного университета;
Олег Артамонов, «Партия прямой демократии», генеральный директор ООО «Беспроводные устройства», заместитель председателя ТИК ДЭГ в 2021 году;
Сергей Гребенников, Общественная палата Российской Федерации, замдиректора Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК);
Анатолий Долгов, Общественная палата Томской области, председатель Томской региональной общественной организации участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС «Союз Чернобыль»;
Евгений Дроздов, ведущий референт аппарата фракции партии КПРФ в Государственной Думе Российской Федерации;
Александр Жданов, партия ЛДПР, помощник сенатора Российской Федерации — представителя от Смоленской областной Думы;
Олег Захаров, руководитель Центрального исполнительного комитета партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»;
Светлана Лесуненко, Общественная палата Калужской области, председатель ТИК Бабынинского района Калужской области;
Анастасия Павлюченкова, советник руководителя фракции партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» в Государственной Думе Российской Федерации;
Эдуард Прохоров, Общественная палата Курской области, адвокат;
Елена Салмина, Общественная палата Калининградской области, электоральный юрист;
Вячеслав Сатеев, замруководителя управления финансово-хозяйственного обеспечения ЦИК партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
Владимир Тимофеев, Общественная палата Новгородской области, директор Центра поддержки технологий и инноваций НовГУ;
Ирина Яковлева, Общественная палата Псковской области, заместитель председателя Российского центра оборота прав на результаты творческой деятельности.