Москва, 27 июля, 2022, 19:58 — ИА Регнум. Представители 31-летнего российского флангового нападающего Дениса Черышева дважды предлагали футболиста московскому «Спартаку». Об этом 27 июля сообщило издание «Спорт-Экспресс».

Aleksandr Veprev Денис Черышев

По информации источника, «красно-белые» приняли решение не подписывать Черышева из-за высокой травматичности нападающего. На данный момент россиянин находится в статусе свободного агента.

В прошедшем сезоне Денис Черышев, выступая за «Валенсию», принял участие в 17 турах испанской Примеры 2021/22, в которых отметился одной результативной передачей.

За «летучих мышей» Черышев выступал с 1 июля 2019 года после перехода из «Вильярреала» за 6 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 2,5 миллиона евро.