Сараево, , 20:27 — REGNUM Непризнанный ООН верховный представитель в Боснии и Герцеговине Кристиан Шмидт отказался от намерения вносить в закон о выборах БиГ те изменения, которые повлияли бы на его суть. Об этом 27 июля заявил в Сараево лидер Социал-демократической партии Боснии и Герцеговины Нермин Никшич после встречи с Шмидтом.

Кристиан Шмидт Thomas Lother

По словам Никшича, Шмидт обещал, что изменения коснутся только «технических вопросов», предает агентство «Танюг».

Лидер партии «Народ и справедливость» Элмедин Конакович рассказал журналистам, что Шмидт «пригрозил» лидерам политических партий Федерации БиГ, которые присутствовали на встрече в Канцелярии верховного представителя, тем, что «если они не будут договариваться, он подумает о введении новых положений».

Напомним, что ранее в Сараево прошла акция протеста против внесения изменений в закон о выборах, которые анонсировал Кристиан Шмидт.

Общие выборы в БиГ должны пройти осенью 2022 года.