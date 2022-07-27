Минск, , 20:22 — REGNUM Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин вместе с секретарем Генсовета партии «Единая Россия» Андреем Турчаком приехал в Брест. Об этом политик сообщил в своем телеграм-канале.

Монумент «Мужество». Брестская крепость. Брест Alexxx Malev

Пушилина и Турчака сопровождает посол России в Белоруссии Борис Грызлов, а также другие представители делегации ДНР. Они возложили цветы к Вечному огню мемориала «Брестская крепость — герой».

«Всех русских роднят с защитниками Брестской крепости стойкость духа и способность к самопожертвованию во имя высшей цели. Сегодня пришло время вновь освобождать русские города, основанные русскими людьми: Киев, Чернигов, Полтава, Одесса, Днепропетровск, Харьков, Запорожье, Луцк», — написал Пушилин.

Как сообщало ИА REGNUM, в интервью агентству «Франс Пресс» президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил: «Де-факто мы признали, что есть Крым, Луганск и Донецк. Потому что мы с ними сотрудничаем. А это все болтовня: «Почему там Лукашенко признал, не признал?..» Надо — признаю указом президента. Если это нужно будет».