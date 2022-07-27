Вена, 27 июля, 2022, 19:56 — ИА Регнум. Киеву не следует надеяться без последствий попытаться применить американские РЗСО в отношении России, заявил 27 июля Константин Гаврилов, возглавляющий делегацию из РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями.

Виды на Крым. Советский плакат

Российский дипломат, комментируя вопрос спецоперации на Украине, заявил, что США толкают «европейских сателлитов к тесному сотрудничеству с Киевом». Американцы стараются ещё больше поссорить ЕС с Россией.

По воле американцев, отмечает представитель России, европейцы стали «обучать украинских солдат и использовать свою территорию как транзитную зону поставок оружия». В итоге это выльется в расширение зоны военного противостояния.

Призвав европейцев не верить «заокеанским хозяевам», Гаврилов предупредил: «Если ВСУ применит американские РСЗО или другие натовские дальнобойные орудия против российской территории, последствия будут более чем серьёзные».