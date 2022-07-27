Москва, , 19:47 — REGNUM В трех регионах — Республике Бурятия, Калининградской и Тамбовской областях — закончился срок представления документов на регистрацию кандидатов. Все выдвиженцы там зарегистрированы», — сообщила глава ЦИК Элла Памфилова

Голосование Kuvasato.org

«Ни одного отказа, коллеги. Это отличный результат», — подчеркнула она.

По состоянию на 27 июля всего выдвинуто 62 438 кандидатов

Из них: 49 546 — от 24 политических партий (из 29 партий, имеющих право участвовать в выборах); 12 685 — самовыдвиженцы; 207 – от восьми общественных организаций

Выдвинуто 88 кандидатов для избрания на позиции высших должностных лиц субъекта Российской Федерации. Из них: 82 — от 16 политических партий, 6 — самовыдвиженцы

Для участия в выборах в региональные законодательные собрания выдвинуто 2960 кандидатов. Из них по единым округам — 2081 от 13 партий, по одномандатным округам — 879, в том числе: 830 от 12 партий, 49 самовыдвиженцев.

Читайте также: Регионы: общественные штабы начали мониторинг выдвижения кандидатов на ЕДГ