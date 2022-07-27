27 июля 2022 | Время чтения 5 мин

Вероятно, теперь Минфин своей инициативой установить нормативы компенсационных выплат пытается восполнить возникший пробел в законодательстве. В том числе, возможно, определяя, что дистанционный работник может использовать арендное оборудование, что, предположим, может пойти на пользу тем же IT-компаниям.

Галина Смирнова, , 20:06 — REGNUM Если инициатива Минфина будет поддержана, то российские компании будут удерживать из зарплат всех сотрудников, дистанционно работающих, проживая за пределами России более 183 дней, НДФЛ по ставке 30%, заявил ведущий налоговый консультант аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Алан Тухватуллин, как сообщает «Прайм». Причем, по его мнению, прежде всего это затронет сотрудников иностранных представительств и IT-отрасль. Напомним, накануне Минфин анонсировал на своем сайте разработанные поправки в части первую и вторую Налогового кодекса РФ и отдельные законодательные акты. В частности, в проекте законопроекта предусматривается, что выплачиваемые отечественными организациями-работодателями вознаграждения дистанционным работникам, находящимся за пределами страны, относятся к доходам от российских источников. Тогда как член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров («Единая Россия») заявил ИА REGNUM, что законопроект Минфина об обязанности сотрудников российских компаний платить налоги в России уточняет действующий порядок налогообложения и не связан с текущей политической обстановкой. То есть, таким образом, по мнению депутата, Минфин планирует устранить возникшие пробелы в нормах, позволяющие обходить налогообложение.

Минфин России Официальный сайт Правительства России

«Если ты работаешь в компании, плати налоги по месту нахождения компании. Это обычная ситуация», — сказал корреспонденту Фёдоров. Налоговый консультант Алан Тухватуллин в свою очередь напомнил, что идея Минфина «отчасти вступает с противоречие с политикой расширения преференций для квалифицированных специалистов IT-отрасли».

В случае вступления законопроекта в силу часть сотрудников, предположил профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, как пишет Лента. ру, уйдет к иностранным конкурентам, другие, по его словам, станут самозанятыми и начнут платить налог в размере 6%. По мнению Когана, скорее всего, в результате этих действий поступления от налога на доходы физических лиц упадут. Кроме того, сказал экономист, компании не обязаны отслеживать местоположение сотрудника, а значит, придется подключать к этой задаче другие российские ведомства, что увеличит расходы на администрирование налога. Таким образом, считает Коган, как пишет издание, «решается только задача наказания уехавших».

Квентин Массейс. Сбощики налогов, 1509 (фрагмент)

Между тем отметим, что этим же законопроектом для освобождения от обложения страховыми взносами устанавливаются нормативы компенсационных выплат при оплате дистанционным работникам, (судя по сообщению Минфина, независимо от местонахождения рабочего места) расходов, связанных с использованием ими собственного или арендованного оборудования, программно-технических средств, средств защиты информации и иных средств для выполнения трудовой функции. Напомним, в письме Департамента налоговой политики Минфина России от 6 ноября 2020 года №03−04−06/96 913, касающегося обложения НДФЛ и страховыми взносами сумм компенсаций дистанционным работникам за использование для целей трудовой деятельности принадлежащих им оборудования (т. е. речь идет о личном оборудовании), программно-технических средств, средств защиты информации и иных средств, а также расходов на услуги связи, ведомство разъясняло, что на основании положений десятого абзаца подпункта 2 пункта 1 статьи 422 Налогового кодекса РФ не подлежат обложению страховыми взносами все виды установленных российским законодательством (в т. ч. региональными актами), решениями представительных органов местного самоуправления компенсационных выплат (в пределах норм, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации), связанных, в частности, с выполнением физлицом трудовых обязанностей.

В середине июля прошлого года эксперт-методолог BDO Unicon Outsourcing Ольга Абашникова поясняла на портале «Гарант. ру», что в случае, если работодатель не предоставляет дистанционному сотруднику служебную технику, работнику необходимо выплачивать компенсации за использование личного оборудования даже при отсутствии прямых денежных затрат из-за увеличения процента износа техники и сокращения сроков ее полезного действия. При этом размер компенсации, отмечала она, законодательно не регламентирован, он должен определяться соглашением сторон и зависеть от конкретной трудовой функции работника.

«Например, сумма компенсаций за компьютер архитектора, использующего дорогостоящее программное обеспечение и высокопроизводительную технику, должна оцениваться выше, чем эксплуатация компьютера со стандартным «офисным» пакетом программ и выходом в интернет», — указывала Абашникова.

Также поясняя, что условие об использовании личного оборудования в служебных целях обязательно должно быть прописано в трудовом договоре или дополнительном соглашении к нему, в противном случае некоторые контролирующие органы могут признать выплату компенсации необоснованной. Кроме того, эксперт-методолог со ссылкой на указанное здесь выше письмо Департамента налоговой политики Минфина сообщала, что размер компенсаций должен быть экономически обоснован, а также организация обязана «располагать копиями документов, как подтверждающими приобретение (аренду) оборудования (средств) работником, так и подтверждающими расходы, понесенные им при использовании их в служебных целях».

Работа за компьютером Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Методику определения размера компенсаций организация вправе устанавливать самостоятельно, ее потребуется также закрепить в локальном нормативном акте, — говорила Абашникова на тот момент (в июле 2021 года). — Поскольку поправки были приняты только полгода назад и опыта проверок еще нет, сложно сказать, какие из методик будут оспариваться Минфином России. Организациям приходится действовать на свой риск и стараться максимально обезопасить себя от налоговых последствий».

Добавим, вероятно, теперь Минфин своей инициативой установить нормативы компенсационных выплат также пытается восполнить возникший пробел в законодательстве. В том числе, возможно, определяя, что дистанционный работник может использовать арендное оборудование, что, предположим, может пойти на пользу тем же IT-компаниям (смотря какие нормативы будут введены). Так что, быть может, перспективы работы IT-компаний не такие уж и плачевные, как рисуют их эксперты. Однако непонятно, насколько данные инициативы скажутся на стоимости услуг и продуктах данного сегмента российской экономики? Тем более на стоимости той продукции, которая может закупаться госсектором с целью импортозамещения.