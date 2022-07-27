Донецк, 27 июля, 2022, 19:39 — ИА Регнум. Референдум о вхождении Донецкой Народной Республики (ДНР) в состав России может пройти в середине сентября, сообщает 27 июля ТАСС со ссылкой на председателя Общественной палаты (ОП) ДНР Александра Кофмана.

Цуканов М.В Флаг ДНР

По его словам, референдум должен быть проведен после полного освобождения территории ДНР от укронацистов.

«По заявлениям наших военачальников, полностью территория ДНР будет освобождена от украинской армии к концу августа, соответственно, наверное, где-то середина сентября», — цитирует ТАСС слова Кофмана.

При этом он отметил, что провести такой референдум будет «лучше в один день» с аналогичным голосованием в Луганской Народной Республике (ЛНР).

Кроме того, глава ОП ДНР сообщил, что к этому сроку удастся полностью унифицировать законодательства ДНР и России.