Москва, , 19:38 — REGNUM Уровень безработицы в России в июне 2022 года сохранился на историческом минимуме в 3,9%, который был зафиксирован в предыдущем месяце. Об этом сообщается в опубликованном 27 июля докладе Росстата «О социально-экономическом положении России».

В поисках работы Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Согласно данным ведомства, численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в июне составила 74,9 миллиона человек. Из них три миллиона человек классифицировались как безработные в соответствии с методологией Международной организации труда — то есть на момент исследования одновременно нуждались в работе, находились в её поисках и были готовы приступить к ней в течение недели.

К концу июня в органах службы занятости населения были зарегистрированы 0,8 миллиона граждан, не занятых трудовой деятельностью граждан. Из них 0,7 миллиона человек имели статус безработного, в том числе 0,5 миллиона человек получали пособие по безработице.