Лондон, 27 июля 2022, 19:32 — REGNUM 29-летний марокканский атакующий полузащитник лондонского «Челси» Хаким Зиеш намерен в текущее летнее трансферное окно сменить клубную прописку. Приоритетным вариантом для футболиста, как сообщает издание Daily Mail, является «Милан».

«Челси»
«Челси»
Pixabay.com

По информации источника, «Челси» готов отпустить марокканца, если поступит предложение в размере 8,5 миллиона фунтов. При этом профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Хаким Зиеша в 28 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 Хаким Зиеш принял участие в 23-х турах регулярного чемпионата, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

«Челси» выкупил Зиеша у амстердамского «Аякса» 1 июля 2020 года за 40 миллионов евро. Текущее соглашение марокканского футболиста с «пенсионерами» рассчитано до 30 июня 2025 года.