Лондон, 27 июля, 2022, 19:32 — ИА Регнум. 29-летний марокканский атакующий полузащитник лондонского «Челси» Хаким Зиеш намерен в текущее летнее трансферное окно сменить клубную прописку. Приоритетным вариантом для футболиста, как сообщает издание Daily Mail, является «Милан».

Pixabay.com «Челси»

По информации источника, «Челси» готов отпустить марокканца, если поступит предложение в размере 8,5 миллиона фунтов. При этом профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Хаким Зиеша в 28 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 Хаким Зиеш принял участие в 23-х турах регулярного чемпионата, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

«Челси» выкупил Зиеша у амстердамского «Аякса» 1 июля 2020 года за 40 миллионов евро. Текущее соглашение марокканского футболиста с «пенсионерами» рассчитано до 30 июня 2025 года.