В Прикамье заявили о сокращении запасов вакцины «Спутник Лайт»
Пермь, 27 июля, 2022, 19:31 — ИА Регнум. В Пермском крае подходят к концу запасы вакцины «Спутник Лайт». Об этом пишут СМИ.
Med.ulgov.ru
Вакцина «Спутник Лайт»
По данным краевого минздрава, опубликованным изданием Накануне. Ru, в регионе есть более 323 тыс. комплектов других вакцин. Это «Спутник V» и «Спутник М». Для ревакцинации можно использовать первый компонент «Спутника V».
Как сообщало ИА REGNUM, в России снова растёт число новых случаев заражения коронавирусом.