Пермь, 27 июля, 2022, 19:31 — ИА Регнум. В Пермском крае подходят к концу запасы вакцины «Спутник Лайт». Об этом пишут СМИ.

Med.ulgov.ru Вакцина «Спутник Лайт»

По данным краевого минздрава, опубликованным изданием Накануне. Ru, в регионе есть более 323 тыс. комплектов других вакцин. Это «Спутник V» и «Спутник М». Для ревакцинации можно использовать первый компонент «Спутника V».

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