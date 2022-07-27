Каргаполье, Курганская область, , 19:31 — REGNUM В Каргаполье Курганской области местный житель признан виновным в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней падчерицы. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Ребёнок

Установлено, что в феврале 2022 года 44-летний обвиняемый, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, совершил действия сексуального характера в отношении дочери своей жены. Мать девочки незамедлительно обратилась в полицию.

По факту было возбуждено уголовное дело по п.«б» ч.4 ст.132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица не достигшего четырнадцатилетнего возраста»). Отчим потерпевшей был задержан и арестован.

В суде обвиняемый вину не признал. Суд приговорил его к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1,6 лет.

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