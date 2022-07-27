Москва, , 19:31 — REGNUM Потребительские цены на бензин в России в июне снизились в среднем на 0,1% по сравнению с маем, а рост цен в годовом выражении замедлился до 4,6% с 5,3% в предыдущем месяце. Соответствующие данные приводит 27 июля Росстат.

Бензин Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом цены на бензин у производителей в июне снизились на 2,6%, а в годовом выражении — на 39,1%.

Согласно данным Росстата, в течение месяца потребительские цены на бензин в среднем по стране в 3,4 раза превышали цены от производителей.

Снижение потребительских цен на бензин на 0,2% и более в июне наблюдалось в 23 российских регионах. Наиболее существенно он подешевел в Ямало-Ненецком автономном округе — на 2,5%.

Рост цен на бензин зафиксирован в шести субъектах Федерации, наиболее значительный в Адыгее — на 0,2%.

В Москве и Санкт-Петербурге цены на бензин за месяц снизились в среднем на 0,1%.