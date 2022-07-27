Москва, 27 июля, 2022, 19:30 — ИА Регнум. В среду, 27 июля в Москве представили концепцию межуниверситетской программы студенческих экспедиций «Открываем Россию заново». При поддержке платформы «Россия — страна возможностей» программа выходит на новый межуниверситетский уровень, и в 2022 году будет проведено порядка 50 экспедиций в социальной и культурной сферах, а также в сферах образования, экологии, урбанистики, технологий и развития территорий.

АНО «Россия — страна возможностей» Открываем Россию заново

«Открываем Россию заново» — это всероссийская межуниверситетская программа студенческих экспедиций, с помощью которой учащиеся вузов смогут не только отправиться в путешествие, но и принять участие в социально-значимых проектах, которые помогут изменить жизнь регионов к лучшему.

В пресс-конференции, посвященной представлению проекта, приняли участие первый заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов, проректор Высшей школы экономики, председатель Совета межуниверситетской платформы «Открываем Россию заново» Дмитрий Земцов, научный сотрудник Лаборатории социогуманитарных исследований Севера и Арктики НИУ ВШЭ, руководитель экспедиций по Русскому Северу Адриан Влахов, а также студентка НИУ ВШЭ, которая за время обучения участвовала в 8 экспедициях, Гузель Орлова.

«В рамках проекта группа студентов из 8–15 человек под руководством наставников отправится в один из регионов России, чтобы принять участие в долгосрочных проектах регионального развития: провести исследование или воплотить на практике идею. Участники смогут выбрать направление, в котором хотели бы принести пользу региону: образование, экология, социальная сфера, урбанистика, культура, технологии. У нашей платформы уже есть опыт запуска похожих проектов. Мы рады, что наше сотрудничество выводит проект на новый, межуниверситетский уровень, и надеемся, что наша экспертиза в этом вопросе поможет выстроить долгосрочное и продуктивное сотрудничество», — рассказал первый заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.

Программа реализуется в НИУ ВШЭ с 2017 года, за это время было проведено более 300 экспедиций, в которых приняло участие более 3500 студентов и преподавателей.

«Первая студенческая экспедиция в рамках «Открываем Россию заново» прошла ещё в 2017 году. Сегодня при поддержке АНО «Россия — страна возможностей» мы сделали наш собственный — «Вышкинский» — проект всероссийской межуниверситетской инициативой, к нам присоединились 12 вузов-партнёров. Для учащихся это отличная возможность проявить свои профессиональные компетенции и применить полученные в университете знания для того, чтобы изменить жизнь регионов к лучшему. А для региональных команд – это шанс получить помощь лучших молодых специалистов страны для решения конкретных задач», — отметил проректор Высшей школы экономики, председатель Совета межуниверситетской платформы «Открываем Россию заново» Дмитрий Земцов.

Руководитель постоянных экспедиций на Русский Север поделился мнением о программе.

«Экспедиции позволяют нам увидеть, как на самом деле живёт Россия, какие вещи действительно волнуют наших сограждан и как можно улучшить жизнь каждого человека. Такие сведения чрезвычайно важны как для научных, так и для прикладных целей — только имея реальное знание о том, чем и как живёт страна, мы можем заниматься планированием будущего России в целом и отечественных научных исследований в частности», — рассказал научный сотрудник Лаборатории социогуманитарных исследований Севера и Арктики НИУ ВШЭ Адриан Влахов.

«Думаю, студенты социологических и гуманитарных направлений обязательно должны участвовать в таком формате исследований, потому что только так они получают возможность в полной мере применить свои знания на практике, погрузившись в тему исследования», — отметила студентка НИУ ВШЭ, которая за время обучения участвовала в 8 экспедициях Гузель Орлова.

Подать заявку от университетов и региональных партнеров на проведение экспедиций можно до 10 августа, студенты приглашаются к участию в экспедициях до 31 октября.

Подать заявку можно на сайте проекта Открываем Россию заново (rsv.ru)