Сыктывкар, 27 июля, 2022, 19:27 — ИА Регнум. В Сыктывкаре почтили память детей — жертв войны в Донбассе. Участники акции принесли цветы к памятнику учителю рядом со школой № 12 и выпустили в небо воздушные шары, сообщает пресс-служба главы Коми.

Зоя Емельянова ИА REGNUM Свеча

«Гибель ребенка — это всегда невосполнимая утрата для родителей. Нельзя выразить словами горе матерей, потерявших самое дорогое. Мы скорбим вместе с ними. Каждый из детей, безвременно ушедших из жизни, мечтал вырасти счастливым человеком. Кто-то мог бы стать врачом и спасать жизни людей, кто-то — стать ученым и делать открытия. Все эти дети могли бы радоваться жизни, своим успехам и достижениям. Но их будущее оборвалось», — с такими словами от имени главы республики и от себя лично обратилась к присутствовавшим заместитель главы республики Лариса Карачёва .

Памятная дата 27 июля установлена Указом главы Донецкой Народной Республики и определена как День памяти детей — жертв войны в Донбассе. В этот день в ДНР жители несут цветы и игрушки к мемориалам Ангелов Донбасса в своих городах и районах, чтобы почтить память безвременно ушедших.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донбассе за восемь лет погибли 130 детей.