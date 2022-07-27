Лейпциг, Германия, , 19:27 — REGNUM Как сообщает издание Sport1, немецкий «Ред Булл Лейпциг» начал переговоры с лондонским «Челси» на предмет возвращения в клуб 26-летнего центрфорварда сборной Германии Тимо Вернера.

Тимо Вернер Granada

По информации источника, «пенсионеры» готов отпустить нападающего, если поступит предложение в размере 50 миллионов евро. Ранее сообщалось, что на Вернера также претендуют туринский «Ювентус» и «Ньюкасл».

За лондонский клуб нападающий сборной Германии выступает с 1 июля 2020 года после перехода из «Ред Булл Лейпцига» за 53 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость игрока, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 35 миллионов евро.