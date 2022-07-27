Москва, 27 июля, 2022, 19:17 — ИА Регнум. Потери российской армии существенно снизились по сравнению с началом спецоперации на Украине. Об этом 27 июля заявил депутат Госдумы Владимир Шаманов («Единая Россия») в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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По его мнению, во многом это связано с более эффективным командованием и улучшением работы средств огневого поражения противника.

«Более эффективно стала работать армейская и фронтовая авиация. Об этом свидетельствует резкое снижение количества потерь среди наших военнослужащих и резкое увеличение потерь в рядах нашего противника», — сказал Шаманов.