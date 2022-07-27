Мурманск, 27 июля, 2022, 19:17 — ИА Регнум. Мурманские власти решили отреставрировать памятник мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны», на котором горожане несколько дней назад заметили трещину.

Gov-murman.ru Митинг у мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья»

Как сообщил на своей странице «Вконтакте» глава городской администрации Юрий Сердечкин, в настоящее время в срочном порядке готовятся материалы для привлечения специалистов по комплексной оценке состояния и выработке предложений по ремонту.

«Многие обсуждают трещины на знаменитом монументе, выражая обеспокоенность техническим состоянием мемориального комплекса. Убеждён, что таким знаковым местам нужна особая забота и внимание. К сожалению, с момента завершения строительства в 1974 году серьёзно ремонтировали памятник всего один раз. За 48 лет», — написал чиновник.

Напомним, мемориал был открыт 19 октября 1974 года в честь 30-летнего юбилея освобождения Заполярья от фашистов. Основной в мемориале является монолитная фигура солдата в плащ-палатке, с автоматом за плечом. Высота монумента — 42 метра, вес полой внутри скульптуры 5376 тонн.