Москва, , 19:11 — REGNUM Потребительские цены в России за неделю 16 по 22 июля снизились в среднем на 0,08%. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Инфляция Иван Шилов © ИА REGNUM

Дефляция за период с начала июля, по оценке ведомства, также составила 0,08%, а инфляция с начала текущего года замедлилась до 11,32%.

Согласно данным Росстата, за отчётную неделю снизились цены на куриные яйца — на 1,2%, гречневую крупу — на 0,9%, пшеничную муку – на 0,6%, подсолнечное масло, пшено, черный чай и соль – на 0,4%, мясо кур, мороженую рыбу и сахар-песок – на 0,3%, свинина, молоко, сметану, макаронные изделия и шоколадные конфеты – на 0,2%, сливочное масло, ржаной хлеб и вермишель – на 0,1%.

Одновременно с этим сосиски и сардельки подорожали на 0,4%, печенье — на 0,3%, баранина и вареные колбасы — на 0,2%, маргарин – на 0,1%.

Цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 3,6%. В том числе картофель стал дешевле на 7,5%, свекла — на 6%, белокочанная капуста — на 5,9%, бананы – на 4,8%, морковь – на 3,4%, огурцы – на 2,9%, яблоки – на 2,3%, помидоры – на 2,1%, репчатый лук — на 0,2%.

Зафиксирован рост цен на отдельные виды непродовольственных товаров первой необходимости. Так, спички подорожали на 0,9%, пеленки для новорожденных — на 0,5%, туалетное мыло — на 0,4%, зубные пасты — на 0,3%, хозяйственное мыло и зубные щётки — на 0,2%, женские гигиенические прокладки, сухие корма для домашних животных – на 0,1%.

Цены на автомобильный бензин за неделю в среднем не изменились, а цены на дизельное топливо выросли на 0,1%.

Отметим, что недельная дефляция в России фиксируется Росстатом уже третью неделю подряд. В предыдущую неделю потребительские цены снизились в среднем на 0,17%, а за неделю до этого — на 0,03%.