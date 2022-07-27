Москва, 27 июля, 2022, 19:09 — ИА Регнум. Спецоперация на Украине повысила профессиональные навыки офицеров российской армии. Об этом 27 июля заявил депутат Госдумы Владимир Шаманов («Единая Россия») в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация России

По его словам, речь идет в первую очередь об офицерах малого и среднего звена. Также повышается военное мастерство российской армии в части контрбатарейной борьбы.

«Получив боевой опыт резко возросло мастерство офицеров младшего и среднего звена», — отметил Шаманов.