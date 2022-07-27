Оренбург, 27 июля, 2022, 19:05 — ИА Регнум. Мошенники выманили у 62-летнего жителя Оренбурга пароли из смс-сообщений и похитили 851 тыс. рублей. Об этом 27 июля сообщает пресс-служба областного УМВД.

Maxpixel.freegreatpicture.com Телефонный мошенник

Установлено, что неизвестный позвонил ему в мессенджере Viber, представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что со счёта гражданина якобы пытаются снять деньги и кто-то стремится оформить на его имя кредит. И чтобы предотвратить эти операции, он попросил продиктовать ему пароли, которые придут в СМС.

Затем по указаниям звонившего потерпевший позвонил на номер «горячей линии» банка и произнёс фразу: «Я хотел бы разблокировать доступ к банковской карте в приложении банка и перевести имеющиеся 850 000 рублей на счёт». После этого он продиктовал злоумышленнику код из очередного СМС и лишился денег. Всего у него похитили 851 тыс. рублей.