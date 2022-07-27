Москва, 27 июля, 2022, 19:02 — ИА Регнум. Депутат Государственной думы РФ от фракции »Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Елена Драпеко предложила банкам последовать примеру Сбера и дать всем клиентам из социально уязвимых категорий граждан и получателям социальных выплат 50-процентную льготу на оплату услуги уведомлений по операциям по карте

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

«В условиях экономической нестабильности и выпадающих доходов в целях выполнения программ по поддержке бизнеса, банки несут убытки. Зачастую какие-то расходы ложатся на потребителей, и здесь важно, чтобы от этого были защищены социальные категории граждан: пенсионеры, получатели других социальных выплат, — отметила парламентарий. — Поэтому было бы логично банкам самим разрабатывать специальные программы лояльности и давать собственные льготы таким гражданам».

В пример она привела Сбербанк. «Сегодняшние новости о том, что Сбер на 10 рублей поднял плату за полезную услугу уведомлений, которая позволяет контролировать все процессы по карте и уберечься от мошенников, вызвала неоднозначные споры, в том числе, среди моих коллег. Но Сбер — единственный банк, который с социально уязвимых категорий граждан, берет не 100% платы, а с большим дисконтом или вообще освобождает от платежа. Такому примеру должны следовать все игроки рынка, так как у некоторых платеж составляет до 100 рублей в месяц, и неважно, пенсионер ты или банкир, а в год это, между прочим, достаточно весомая сумма для кошелька», — заявила Елена Драпеко.